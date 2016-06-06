Очаг бешенства выявлен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В начале мая в доме на улице Гастелло домашняя кошка вдруг стала вести себя агрессивно. Обстоятельства потребовали её умерщвления. Труп кошки был доставлен ветеринарам, после чего материал для лабораторного исследования был отправлен в лабораторию. Недавно стали известны результаты:

Животное — кошка домашняя. Лабораторное подтверждение заболевания бешенством у животного выявлено 2 июня. Результат довели до сведения «Роспотребнадзора» и хозяев животного 3 июня.

Хозяева больной кошки ещё в мае обратились в лечебно-профилактическое учреждение, как это и должно быть сделано в случае оцарапывания. Они получили уже по пять прививок против бешенства и находятся под наблюдением врачей, -- рассказали редакции TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Нижнего Тагила.

Несколько домов в районе улиц Гастелло и Алапаевская были признаны границами очага заболевания. Специалисты ветеринарного надзора и Роспотребнадзора провели исследование территории, признанной очагом, в пределах возможного активного перемещения животных.

С сегодняшнего дня в границах выявленного очага проводится опрос всех хозяев домашних животных. Выявленных животных ветеринары будут брать на учет и проводить им бесплатную вакцинацию