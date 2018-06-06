Ливни, град и усиление ветра ожидаются 7 июня в Свердловской области
6 июня, 19:10Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
7 июня на территории Свердловской области возможны ливни, град и усиление ветра свыше 25 м/с.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, днем и ночью 7 июня в Свердловской области ожидаются ливневые дожди, усиление ветра до 25 м/с и более, местами возможен град.
Во избежание возникновения ЧС при неблагоприятных погодных условиях гражданам рекомендуется оставаться в помещениях и не пользоваться автотранспортом.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей