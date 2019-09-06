В Каменске-Уральском школьники нашли в еде насекомых
Сегодня, 22:59Здоровье и экологияФото: k-ur.info
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В сообществах Каменска-Уральского 6 сентября появилась фотография школьного обеда, на которой в тарелке с гречкой можно увидеть насекомое. Учащийся, который опубликовал фото утверждает, что подобные находки не редкость, сообщает REGNUM.
Автором снимка является учащийся МОУ СОШ № 17 по имени Данил. С его слов, «находку» в еде они обнаружили во время обеда 5 сентября.
Вчера мы пошли на обед в школьную столовую, взяли хлеб, компот и гречку с котлетой. Когда сели за стол, начали кушал, и я в этот момент увидел у друга в тарелке червяка, мы сфоткали и не стали продолжать обед,написал Данил.
Юноша утверждает, что насекомых находили в пище и раньше. Например, в прошлый раз одноклассники нашли в тарелке муху. Сообщения учащегося привлекли внимание городской прокуратуры. Её представители проверят действительно ли в еде для учащихся находили насекомых. Получить комментарий от руководства школы № 17 журналисты не смогли.
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