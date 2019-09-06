В Каменске-Уральском школьники нашли в еде насекомых

Автором снимка является учащийся МОУ СОШ № 17 по имени Данил. С его слов, «находку» в еде они обнаружили во время обеда 5 сентября.

Вчера мы пошли на обед в школьную столовую, взяли хлеб, компот и гречку с котлетой. Когда сели за стол, начали кушал, и я в этот момент увидел у друга в тарелке червяка, мы сфоткали и не стали продолжать обед,написал Данил.