Предупреждение о НМУ в Нижнем Тагиле продержится до 11 февраля
7 февраля, 09:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле вновь были объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Предупреждение о погодных условиях вступило в силу вечером 6 февраля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно информации от ФГБУ «Уральское УГМС», отмена предупреждения произойдёт 11 февраля в 20:00 часов. Таким образом, условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей, продержатся в атмосферном воздухе над городов всю неделю.
Уточняется, что это НМУ первой степени опасности.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей