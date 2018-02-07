Предупреждение о НМУ в Нижнем Тагиле продержится до 11 февраля

Согласно информации от ФГБУ «Уральское УГМС», отмена предупреждения произойдёт 11 февраля в 20:00 часов. Таким образом, условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей, продержатся в атмосферном воздухе над городов всю неделю.