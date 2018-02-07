Заведующий ЦГБ Красноуральска пожаловался на главврача из-за отмены дежурств хирургов

Заведующий отделением хирургии рассказал, что заочные дежурства хирургов десятилетиями существовали в больнице. Однако теперь, по всей видимости, в целях экономии главный врач отменила дежурства, при которых хирург остаётся на связи и прибывает к сложным пациентам для проведения операций. Речь идёт об экономии порядка 20 тысяч рублей в месяц.

Главный врач больницы сообщила СМИ, что в ЦГБ нет финансовых проблем, а мера не имеет отношения к экономии. Главврач уверяет, что некоторые операции дежурный врач может проводить самостоятельно. В сложных случаях он всегда может обратиться к коллегам вплоть до заведующего отделением.

Ничего страшного, очные дежурства как были, так и остаются. Некоторые операции дежурный врач может делать самостоятельно. В других случаях он всегда может вызвать какого-нибудь коллегу вплоть до заведующего отделением, который должен всегда участвовать в операциях в сложных случаях. Если же в выходной день никого вызвать невозможно, никто не может срочно приехать в больницу, существуют межмуниципальные центры, куда мы можем отправить больного.

Фото: «Ura.ru»

Заведующий, обратившийся в СМИ, уверяет, что слова главврача распространяются не на всех.

Про детей тоже есть приказ нашего главврача - всех отправлять в Нижний Тагил или областную детскую больницу в Екатеринбург. Я пока этот приказ нарушаю, всех туда отправлять просто нереально. В городе дежурят две машины скорой помощи и одна в резерве, а поездка даже в Нижний Тагил займёт не менее трех часов. Работа скорой по городу будет парализована.

Более того, он рассказал, что ранее главврач работала в больнице в соседнем городе. Теперь она переехала в Красноуральск вместе с мужем и дочерью-медиком. Заведующий отделением хирургии заявляет, что для дочери главврача была придумана должность «заведующей дневным стационаром».

Известно, что информация о сложившейся ситуации пока не поступала в Минздрав региона. Тем не менее в ведомстве пообещали проверить эту информацию, передает «Ura.ru».