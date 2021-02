Диоксид азота, сероводород и формальдегид: чем дышат тагильчане ночью?

Доброй ночи, любимые тагильчане! Спите? А мы нет! Редакция TagilCity.ru решила провести ночные замеры воздуха в тех местах, где жители города чаще всего жалуются на неприятный химический запах. Об итогах объезда читайте в нашем материале.

Примерно с 22.00 до 23.00 мы замерили воздух на наличие пяти веществ-загрязнителей в четырех местах Нижнего Тагила. Температура воздуха при этом была -18 градусов, дул юго-западный ветер со скоростью четыре метра в секунду. Первым местом стал Алтайский микрорайон на Вагонке. Там показатели прибора остались по нолям. У проходной коксохимического производства НТМК в воздухе обнаружился диоксид азота в размере 0,1 мг/м3. Такой показатель не превышает разовую ПДК (0,2 мг/м3). На пешеходном мосту между улицей Индустриальная и железнодорожным вокзалом прибор показал наличие сразу трех веществ. Диоксид азота — 0,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2/м3 (превышение в два раза), сероводорода — 0,02 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 2,5 раза) и формальдегида — 0,11 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3 (превышение в 2,2 раза). Возле главной проходной ЕВРАЗ НТМК газоанализатор также зафиксировал превышение формальдегида в два раза (показатель 0,1 мг/м3). Таким образом, пока город спит выбросы превышают ПДК сразу в нескольких районах города. Также стоит отметить, что последние три места замеров входят в предполагаемую санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК. Еще в конце декабря редакция делала запрос в пресс-службу предприятия по поводу установки границ СЗЗ, но ответ так и не был получен. Но на этом мы не остановились и обратились с этим вопросом к директору дивизиона «Урал» в ЕВРАЗе Денису Новоженову. А также к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который ранее заявлял, что проекты СЗЗ всех предприятий города проходят госэкспертизу. На сегодняшний день мы ждем от них ответа.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter