Диоксид азота, сероводород и формальдегид: чем дышат тагильчане ночью?

Таким образом, пока город спит выбросы превышают ПДК сразу в нескольких районах города. Также стоит отметить, что последние три места замеров входят в предполагаемую санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК. Еще в конце декабря редакция делала запрос в пресс-службу предприятия по поводу установки границ СЗЗ, но ответ так и не был получен. Но на этом мы не остановились и обратились с этим вопросом к директору дивизиона «Урал» в ЕВРАЗе Денису Новоженову. А также к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который ранее заявлял, что проекты СЗЗ всех предприятий города проходят госэкспертизу. На сегодняшний день мы ждем от них ответа.