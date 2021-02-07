На Урале ожидаются метели и морозы до -35 градусов

На Урале ожидаются метели и морозы до -35 градусов

Сегодня, 17:55Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области ожидается сильный ветер, метели и морозы до -35 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Понедельник, 8 февраля

Температура воздуха днем составит до -23 градусов, а в горах и низинах до -26 градусов. Ночью до -30 градусов. Местами умеренный снег и метели. На дорогах гололедица. Ветер порывистый, до 15 метров в секунду.

Вторник, 9 февраля

Преимущественно день будет облачный. Днем ожидается до -27 градусов, а ночью до -31 градуса. Вероятны метели. Порывистый северо-западный ветер, до 15 метров в секунду.

Среда, 10 февраля

Снегопада и метелей не ожидается. День будет облачный, с прояснениями. Днем термометры покажут до -25 градусов, а ночью возможны морозы до -35 градусов. Ветер от четырех до девяти метров в секунду.

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