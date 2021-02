В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 19 случаев COVID-19

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 19 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В Свердловской области за период с 6 по 7 февраля выявлено 313 случаев заражения. В общей сложности количество заразившихся в регионе достигло 72 787, из них 4 379 — жители Нижнего Тагила. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Среднего Урала находится 331 пациент. В реанимации — 225, из них 150 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие 24 часа из больниц Свердловской области выписан 331 пациент. Общее количество выздоровевших в регионе составило 65 528 человек. За время эпидемии в области зафиксировано 2 132 летальных случаев. С 6 по 7 февраля от коронавируса скончались 11 человек.

