В Свердловской области медики начали лечить COVID-19 в барокамерах

В Свердловской области медики начали лечить COVID-19 в барокамерах

Сегодня, 15:27Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге для лечения пневмонии после COVID-19 врачи начали применять барокамеры.

Медики госпиталя Ветеранов в столице Урала рассказали, что подводники страдают от гипоксии при декомпрессионной болезни.

Иногда барокамеры прямо на кораблях устанавливают. Дайверы и подводники часто страдают от декомпрессии, передает Ура.ру слова врача-физиотерапевта госпиталя Ветеранов войн.

В медицинском учреждении находятся камеры модели ЛКС-303. В таких аппаратах используется кислородная среда, вместо воздушной.

Кислород под давлением помогает восстановить повреждение легких, пораженных «ковидной» пневмонией. Кроме того, происходит насыщение и всех остальных клеток организма.

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