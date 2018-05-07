Дождь, мокрый снег и ветер возвращаются на Средний Урал с 7 мая
7 мая, 09:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 7 мая в Свердловской области ожидается непогода. По прогнозам синоптиков, на Средний Урал придут сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, а также порывистый ветер до 16 метров в секунду.
Сюжеты: Нижний Тагил
С предупреждением о надвигающихся неблагоприятных условиях выступили представители МЧС региона. Они рекомендуют всем предпринять меры, чтобы не пострадать от непогоды. Так, стоит избегать походов и отдыха на природе, работы на открытом воздухе и на высоте. Автомобилисты должны быть максимально внимательными, им стоит соблюдать скоростной режим.
Большое количество осадков грозит повышением уровня рек. В связи с этим соответствующие меры предстоит принять руководству муниципалитетов. Более того, спецслужбы должны усилить контроль с целью недопущения налипания мокрого снега на провода, передаёт издание «Вечерний Екатеринбург».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей