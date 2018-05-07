Дождь, мокрый снег и ветер возвращаются на Средний Урал с 7 мая

С предупреждением о надвигающихся неблагоприятных условиях выступили представители МЧС региона. Они рекомендуют всем предпринять меры, чтобы не пострадать от непогоды. Так, стоит избегать походов и отдыха на природе, работы на открытом воздухе и на высоте. Автомобилисты должны быть максимально внимательными, им стоит соблюдать скоростной режим.