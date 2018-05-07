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Дождь, мокрый снег и ветер возвращаются на Средний Урал с 7 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дождь, мокрый снег и ветер возвращаются на Средний Урал с 7 мая

7 мая, 09:30Здоровье и экология
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