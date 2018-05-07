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Турецкий госпиталь просит 8 млн рублей за лечение впавшего в кому свердловчанина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Турецкий госпиталь просит 8 млн рублей за лечение впавшего в кому свердловчанина

7 мая, 13:10Здоровье и экология
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