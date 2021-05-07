102 новых случая заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Алапаевска и Алапаевского района, Березовского, Горноуральского городского округа, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавдинского городского округа.
За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 905 случаев заболевания коронавирусом. 244 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 137 расположены в отделениях реанимации, а 91 подключен к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 386 случаев инфицирования в 83 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 863 514 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 645 человек, из них 112 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В России за последние сутки из больниц выписали 8 022 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 2 262 и Санкт-Петербурге — 871 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 480 360 пациентов.
В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 173 летальных случая.
За все время в России от инфекции скончались 112 622 человека, 376 пациентов умерли за период с 6 по 7 мая.