102 новых случая заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

102 новых случая заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
102 новых случая заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:16Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
102 новых случая коронавируса зарегистрировано за сутки в Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб.

В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 48 случаев COVID-19

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Алапаевска и Алапаевского района, Березовского, Горноуральского городского округа, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавдинского городского округа.

За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 905 случаев заболевания коронавирусом. 244 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 137 расположены в отделениях реанимации, а 91 подключен к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 386 случаев инфицирования в 83 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 863 514 человек.

Более 80,6 тысячи свердловчан вылечились от коронавируса

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 645 человек, из них 112 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В России за последние сутки из больниц выписали 8 022 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 2 262 и Санкт-Петербурге — 871 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 480 360 пациентов.

12 жителей Свердловской области умерли от коронавируса за прошедшие сутки

В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 173 летальных случая.

За все время в России от инфекции скончались 112 622 человека, 376 пациентов умерли за период с 6 по 7 мая.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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