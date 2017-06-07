68-летняя екатеринбурженка умерла от клещевого энцефалита

В Екатеринбурге медиками зафиксирован первый смертельный случай от укуса клеща. 68- летняя пенсионерка умерла от клещевого энцефалита.

На сегодняшний день в уральской столице зафиксировано 5 042 обращения граждан, покусанных клещами. Причем пятая часть – 1 668 человек – не покидали черту города.

Из общего числа покусанных паразитом 94 человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. В 11 случаях диагноз подтвердился. Из них двое – дети.

Женщина, умершая от клещевого энцефалита, вовремя не обратилась в больницу и не была привита, сообщает РИА «Новый день».