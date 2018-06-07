Стихийные свалки в Кушве должны быть ликвидированы к 2024 году (ФОТО)

На сайте Госзакупок размещён конкурс на ликвидацию стихийных свалок, объявленный администрацией Кушвы. В тексте указано, что свалки ликвидируют в поселке Восток, Азиатская, Верхняя Баранча и в частном секторе Кушвы. Стоимость работ, указанных в конкурсной заявке, составляет 1,7 млн рублей, сообщает «Мой город».