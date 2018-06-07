Стихийные свалки в Кушве должны быть ликвидированы к 2024 году (ФОТО)
7 июня, 06:05Здоровье и экология
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В соответствии с распоряжением главы Российской Федерации стихийные свалки, обнаруженные в российских городах на 1 января 2018 года, должны быть ликвидированы к 2024 году. Власти Кушвы решили вложить в данное предприятие 1,7 млн рублей.
На сайте Госзакупок размещён конкурс на ликвидацию стихийных свалок, объявленный администрацией Кушвы. В тексте указано, что свалки ликвидируют в поселке Восток, Азиатская, Верхняя Баранча и в частном секторе Кушвы. Стоимость работ, указанных в конкурсной заявке, составляет 1,7 млн рублей, сообщает «Мой город».
Решение проблем со свалками находится на контроле Владимира Владимировича Путина. Российский президент поставил перед Правительством задачу - ликвидировать стихийные свалки в российских городах до 2024 года.
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Фото: «Мой город»
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