В Свердловской области за сутки выявлено почти 300 случаев заболевания COVID-19

В России за сутки зафиксировали 20 396 случаев COVID-19, с начала пандемии — 1 753 836. За сутки выписали по выздоровлению 16 803 человека, всего зарегистрировано 1 312 927 вылечившихся. С начала пандемии от инфекции скончались 30 251 человек.