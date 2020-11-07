В Свердловской области за сутки выявлено почти 300 случаев заболевания COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено почти 300 случаев заболевания COVID-19

Сегодня, 13:12Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 293 случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 38 188 свердловчан.

346 больных находятся в тяжелом состоянии, 185 из них — на аппаратах ИВЛ.

Выписано по выздоровлению 300 человек за сутки, с начала пандемии вылечился 30 301 пациент.

Зарегистрировано 823 летальных случая из-за коронавируса с начала пандемии, из них восемь за сутки.

В России за сутки зафиксировали 20 396 случаев COVID-19, с начала пандемии — 1 753 836. За сутки выписали по выздоровлению 16 803 человека, всего зарегистрировано 1 312 927 вылечившихся. С начала пандемии от инфекции скончались 30 251 человек.

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