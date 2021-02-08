Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 4 на Тагилстрое

Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 4 на Тагилстрое

Сегодня, 13:31Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru пообщалась с главным врачом ЦГБ № 4 Константином Аникиным, чтобы узнать о ходе вакцинации в поликлинике № 4.

Константин Аникин поделился, что подготовка к прививочной компании в медицинском учреждении началась еще летом 2020 года. Был приобретены холодильники для хранения средства и для транспортировки. К вакцинации поликлиника была готова еще до её начала.

Константин Аникин
Photo:TagilCity.ru

По моему мнению, так во всех больницах города. С транспортировкой вакцины ни у кого проблем не возникло, говорит Константин Аникин.

6 февраля в ГП № 4 доставили партию вакцины от коронавируса 440 доз. Утром 8 февраля медики уже поставили прививки 31 человеку.

Проблем с вакцинацией нет. Люди записываются и прививаются. Единственный нюанс — это необходимость сначала пройти прием у врача-терапевта. Только он может дать разрешение на вакцинацию и определить, есть ли противопоказания, рассказал главврач.

Полученная 8 февраля партия была расфасована по одной дозе на флакон. Ранее поставлялись емкости на пять доз. Это позволило не разбивать поток пациентов на пятерки, а вести индивидуальный прием. Такая фасовка помогла упростить работу медиков и облегчить процесс посещения для пациентов, так как не возникло необходимости ждать, пока соберется группа из пяти человек.

Константин Аникин поделился, что поставил прививку от коронавируса одним из первых в городе. По его словам, он перенес ее без каких-либо побочных эффектов.

Простой укол, ничего не почувствовал. Уже после первой дозы выработались антитела, а после второй их стало еще больше, говорит руководитель поликлиники.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
поликлиникаТагилстройМеталлурговвакцинацияпрививкаулица МеталлурговНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы