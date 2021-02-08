Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 4 на Тагилстрое

Константин Аникин поделился, что подготовка к прививочной компании в медицинском учреждении началась еще летом 2020 года. Был приобретены холодильники для хранения средства и для транспортировки. К вакцинации поликлиника была готова еще до её начала.
По моему мнению, так во всех больницах города. С транспортировкой вакцины ни у кого проблем не возникло, говорит Константин Аникин.
6 февраля в ГП № 4 доставили партию вакцины от коронавируса 440 доз. Утром 8 февраля медики уже поставили прививки 31 человеку.
Проблем с вакцинацией нет. Люди записываются и прививаются. Единственный нюанс — это необходимость сначала пройти прием у врача-терапевта. Только он может дать разрешение на вакцинацию и определить, есть ли противопоказания, рассказал главврач.
Полученная 8 февраля партия была расфасована по одной дозе на флакон. Ранее поставлялись емкости на пять доз. Это позволило не разбивать поток пациентов на пятерки, а вести индивидуальный прием. Такая фасовка помогла упростить работу медиков и облегчить процесс посещения для пациентов, так как не возникло необходимости ждать, пока соберется группа из пяти человек.
Константин Аникин поделился, что поставил прививку от коронавируса одним из первых в городе. По его словам, он перенес ее без каких-либо побочных эффектов.
Простой укол, ничего не почувствовал. Уже после первой дозы выработались антитела, а после второй их стало еще больше, говорит руководитель поликлиники.