Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 4 на Тагилстрое

Полученная 8 февраля партия была расфасована по одной дозе на флакон. Ранее поставлялись емкости на пять доз. Это позволило не разбивать поток пациентов на пятерки, а вести индивидуальный прием. Такая фасовка помогла упростить работу медиков и облегчить процесс посещения для пациентов, так как не возникло необходимости ждать, пока соберется группа из пяти человек.