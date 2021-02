В Нижнем Тагиле коронавирус выявлен еще у 11 человек

В Нижнем Тагиле за сутки с 7 по 8 февраля выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 4390 человек. В Свердловской области за сутки подтвержден 301 новый случай коронавируса. Всего инфекция была выявлена у 73 088 человек. Отмечается, что 327 человек находятся в тяжелом состоянии, 213 из них помещены в реанимацию. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1911 человек. За сутки из больниц после выздоровления выписано 317 человек. Всего выздоровевших с начала пандемии насчитывается 65 845 человек. За сутки также подтверждено 12 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 2144 человека.

