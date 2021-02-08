В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за аномальных морозов

В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за аномальных морозов

Сегодня, 15:28Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области и Нижнем Тагиле из-за аномальных холодов объявлено экстренное предупреждение, сообщает ЕДДС.

В период с 9 по 13 февраля в регионе ожидается аномальное похолодание. Температура воздуха будет ниже среднестатистических показателей на семь градусов.

В связи с этим, жителей Нижнего Тагила предупреждают о возможных обморожениях, простудных заболеваниях. В морозы повышается вероятность коммунальных аварий и перебоев в снабжении газом, теплом и электричеством.

Организациям рекомендуется ограничить наружные работы. Экстренным службам — усилить контроль и обеспечить повышенную готовность к ликвидации возможных ЧП.

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