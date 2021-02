В Свердловской области зарегистрирован 301 новый случай коронавирусной инфекции

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлен 301 случай COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее количество заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 73 тысячи человек Больше всего заразившихся в Екатеринбурге — 73. Также инфекция выявлена у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхнего Дуброво, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Сысерти, Тавды, Талицкого и Туринского городских округов. В общей сложности с начала пандемии количество заболевших COVID-19 в Свердловской области достигло 73 088 человек. В тяжелом состоянии находятся 327 заболевших, 213 из них находятся в реанимации, а 133 подключены к аппаратам ИВЛ. В России минувшие сутки зафиксировано 15 916 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Больше всего случаев выявлено в Москве — 1 728, Санкт-Петербурге — 1 551 и Московской области — 912. За весь период эпидемии коронавируса в стране выявлено 3 983 197 случаев заражения. В Свердловской области количество выписанных из больниц пациентов приближается к 66 тысячам человек На Среднем Урале по выздоровлению выписали 317 свердловчан за прошедшие сутки. За все время пандемии COVID-19 от инфекции вылечились 65 845 жителей региона. По России за период с 7 по 8 февраля выписали 15 881 человека. Больше всего в Москве — 3 349, Санкт-Петербурге — 1 090, а также Московской области — 956. Общее число выздоровевших жителей страны достигло 3 472 091 челоека. В Свердловской области больше 10 человек скончались от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки За минувшие 24 часа в Свердловской области зарегистрировано 12 летальных случаев, а за все время пандемии инфекция унесла жизни 2 144 свердловчан. В России с начала эпидемии от коронавируса умерли 77 068 человек, из них 407 — за прошедшие сутки. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 62, Санкт-Петербурге — 41 и Московской области — 32.

