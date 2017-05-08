Новорожденный олененок появился в этнопарке под Екатеринбургом и сразу же попал на фотосессию (ФОТО)

Историко-этнографический парк «Земля предков» расположен в 36 километрах от уральской столицы в долине реки Щитовский исток. Его создали члены туристической компании «Команда Искателей Приключений», которые много лет изучают жизнь народа манси.

В данном этнопарке и произошло рождение еще одного олененка. Первый детеныш – Торик - появился у важенки Янгки в 2016 году, как рассказал директор парка Алексей Слепухин. Он и выложил снимки первой фотосессии рожденного малыша, нового члена стада оленей .

Роды оленихи не были простыми. Было задействовано много сотрудников, но результат того стоил. Олененка спасли, но пока он еще очень слабый. Мама тоже устала во время сложных родов, но нашла в себе силы, подошла к детенышу и облизала его. В дальнейшем олененку предстоит еще познакомиться с «большим миром».