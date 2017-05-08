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Новорожденный олененок появился в этнопарке под Екатеринбургом и сразу же попал на фотосессию (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новорожденный олененок появился в этнопарке под Екатеринбургом и сразу же попал на фотосессию (ФОТО)

8 мая 2017, 09:50Здоровье и экология
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