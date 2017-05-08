Новорожденный олененок появился в этнопарке под Екатеринбургом и сразу же попал на фотосессию (ФОТО)
Первая фотосессия состоялась у олененка, который родился в этнопарке под Екатеринбургом.
Историко-этнографический парк «Земля предков» расположен в 36 километрах от уральской столицы в долине реки Щитовский исток. Его создали члены туристической компании «Команда Искателей Приключений», которые много лет изучают жизнь народа манси.
Участники многих экспедиций реконструировали поселок манси, воссоздав многие элементы жизни коренного народа Урала, сообщает РИА URA.RU.
В данном этнопарке и произошло рождение еще одного олененка. Первый детеныш – Торик - появился у важенки Янгки в 2016 году, как рассказал директор парка Алексей Слепухин. Он и выложил снимки первой фотосессии рожденного малыша, нового члена стада оленей.
Роды оленихи не были простыми. Было задействовано много сотрудников, но результат того стоил. Олененка спасли, но пока он еще очень слабый. Мама тоже устала во время сложных родов, но нашла в себе силы, подошла к детенышу и облизала его. В дальнейшем олененку предстоит еще познакомиться с «большим миром».
Фото: Алексей Слепухин
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