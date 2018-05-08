Штормовое предупреждение объявлено на 9 мая в Свердловской области

Синоптики сообщают, что в регионе ветер может достичь 20 метров в секунду, и пройдут сильные дожди. ГУ МЧС РФ предупреждает граждан о мерах безопасности. Следует быть бдительными, находясь на улице возле деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Также желательно оставлять машины на закрытых парковках или в гаражах, передает «JustMeadia».