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Штормовое предупреждение объявлено на 9 мая в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штормовое предупреждение объявлено на 9 мая в Свердловской области

8 мая, 22:25Здоровье и экология
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