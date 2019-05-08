В Екатеринбурге 7 мая побит температурный рекорд
Сегодня, 11:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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7 мая в Екатеринбурге был побит температурный рекорд, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
В мае 2019 года средняя температура на 7-10 градусов превышает норму, сообщают синоптики. Максимальная температура была зафиксирована в Екатеринбурге 7 мая этого года +29 градусов. Таким образом, был побит температурный рекорд 1996 года, тогда 7 мая дневная температура достигла отметки +27 градусов.
Между тем, прогнозируется, что аномальная для мая температура продержится не долго, уже 8 мая столбик термометра опустится на 6 градусов, также вероятны дожди.
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