В Екатеринбурге 7 мая побит температурный рекорд

В мае 2019 года средняя температура на 7-10 градусов превышает норму, сообщают синоптики. Максимальная температура была зафиксирована в Екатеринбурге 7 мая этого года +29 градусов. Таким образом, был побит температурный рекорд 1996 года, тогда 7 мая дневная температура достигла отметки +27 градусов.