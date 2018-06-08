Дождь и заморозки до -2 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле в праздничные выходные
8 июня, 22:20Здоровье и экология
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На протяжении трех праздничных выходных дней в Нижнем Тагиле будет прохладно и дождливо. Ночью 9 июня ожидаются заморозки до -2 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Днем 10 июня столбик термометра покажет 14 градусов тепла, а в понедельник и вторник – 15 градусов тепла. Все выходные, вероятно, будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Все три дня ночная температура будет опускаться до +5 градусов.
Завтра, 9 июня, температура воздуха не поднимется выше +16 градусов. Ожидается переменная облачность, и возможны дожди. Также в субботу ночью, по сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки до -2 градусов.
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