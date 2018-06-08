Дождь и заморозки до -2 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле в праздничные выходные

Днем 10 июня столбик термометра покажет 14 градусов тепла, а в понедельник и вторник – 15 градусов тепла. Все выходные, вероятно, будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Все три дня ночная температура будет опускаться до +5 градусов.