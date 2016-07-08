17 детей отравились в поезде, пока возвращались в Екатеринбург с курорта на Черном море

Сегодня утром в областное управление Роспотребнадзора поступило сообщение о массовом отравлении в пассажирском поезде «Анапа – Екатеринбург».

Признаки острой кишечной инфекции были выявлены у 17-ти детей и 1 взрослого, который их сопровождал. Всего в группе отдыхающих было порядка 50-ти человек.

Дети стали жаловаться на плохое самочувствие еще на станции «Каменск-Уральский». Всех отравившихся осмотрели врачи, однако от госпитализации пассажиры поезда отказались. До столицы области группу сопровождал терапевт. На вокзале в Екатеринбурге уральцев уже ждала «скорая», которая доставила их в больницу. Сейчас вернувшихся с курорта осматривают и опрашивают медики.

Специалисты Управления Роспотребнадзора обследуют вагон, в котором ехали отравившаяся группа и пищеблок поезда. Также санврачи заняты отбором проб пищи, воды, смывов.

Напомним, что в Нижним Тагиле тоже наблюдается вспышка кишечной инфекции - в лагере «Солнечный» за неделю норовирусом заразилось 24 ребенка.