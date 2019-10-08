Под Екатеринбургом до 2035 года построят новый мусорный полигон
Сегодня, 18:39Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Под Екатеринбургом в поселке Шабровский до 2035 года планируют построить мусоросортировочный комплекс, куда войдёт полигон площадью 46,2 гектара, пишет ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Строительство комплекса включено в план развития Екатеринбурга. Ещё один мусоросортировочный завод появится в районе Северного полигона. Туда повезут ТКО из части Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска. Мощность комплекса составит 490 тонн отходов в год.
На заводе с помощью механизированной переработки для повторного использования из мусора будут отделять металлы, стекло, резину, пластик, картон и бумагу.
Напомним, всего в Свердловской области в рамках реформы по обращению с ТКО планируется построить 12 мусоросортировочных комплексов, в том числе и в Нижнем Тагиле. Здесь компания ООО «ИТЭ-Проект» закончит проектировать мусоросортировочный комплекс рядом с существующим Кушвинским полигоном к середине октября.
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