Под Екатеринбургом до 2035 года построят новый мусорный полигон

Строительство комплекса включено в план развития Екатеринбурга. Ещё один мусоросортировочный завод появится в районе Северного полигона. Туда повезут ТКО из части Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска. Мощность комплекса составит 490 тонн отходов в год.

На заводе с помощью механизированной переработки для повторного использования из мусора будут отделять металлы, стекло, резину, пластик, картон и бумагу.