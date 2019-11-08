В Нижнем Тагиле до конца года появятся более ста новых контейнерных площадок
Сегодня, 16:32Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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До конца 2019 года в Нижнем Тагиле оборудуют более ста новых контейнерных площадок для ТКО, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
60 из них построят в рамках концессии с «Облкоммунэнерго», ещё 18 в сельских населённых пунктах Нижнего Тагила возведёт ТРК «Гора Белая». За счёт средств, выделенных областным Министерством ЖКХ, обновят 49 площадок возле школ и детских садов. Три новые контейнерные площадки обустроит регоператор «Рифей» в ТОС «Пограничный».
Жители воочию увидят, что в городе меняется в связи со стартомнационального экологического проекта. Хорошо, что мыреконструируем старые и обустраиваем новые контейнерные площадки ирядом с многоквартирными домами, и возле социальных учреждений, и вчастном секторе. Это однозначно поможет нам сделать город чище,отметил глава города Владислав Пинаев на совещании по вопросам строительства площадок для ТКО.
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