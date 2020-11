В Нижнем Тагиле за сутки выявили 20 человек с COVID-19

В Нижнем Тагиле зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает оперштаб Свердловской области.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в Нижнем Тагиле составляет 2570. В Свердловской области этот показатель достиг 38 479 подтвержденных диагнозов, из которых 291 с 7 по 8 ноября. В больницах региона 349 госпитализированных больных находятся в тяжелом состоянии. 186 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки выписали из медицинских учреждений 297 свердловчан. Общее количество выписанных за время пандемии составило 30 598 пациентов. Восемь человек скончались от инфекции за сутки. Общие количество зарегистрированных летальных случаев в Свердловской области насчитывает 831.

