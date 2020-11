В России выявлено 20 498 заразившихся в 84 регионах за сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии зарегистрировано 1 774 334 случая заболевания COVID-19. 30 537 человек скончались от инфекции, из них 286 с 7 по 8 ноября. Выписано по выздоровлению 11 492 пациента за сутки, общее число выписанных составляет 1 324 419 человек.

