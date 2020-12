Лекарства от коронавируса в Нижнем Тагиле: ждать бесплатные или покупать?

Получить лекарства от коронавируса в Нижнем Тагиле стало настоящим квестом. Кому-то препараты приносят домой волонтеры или медики, кто-то оставляет по несколько тысяч рублей в аптеках, а кому-то дефицитные препараты привозят из соседних регионов. Где и как достать лекарства — разбиралась редакция TagilCity.ru.

Коронавирусная инфекция коснулась, пожалуй, если не каждой тагильской семьи, то среди знакомых переболевшие есть у всех. Коллеги, одноклассники, педагоги, врачи, продавцы и просто соседи — истории о перенесенном коронавирусе у всех связаны с долгим ожиданием приема, сложностью с медикаментами и даже с отказами в диагностировании коронавируса. Очереди и недоверие Многие собеседники редакции рассказывают, что время ожидания приема в поликлиниках города составляет по 3-5 часов, причем в одной очереди находятся как люди с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, так и пациенты с другими заболеваниями. Сообщают тагильчане и о том, что лечение им часто озвучивают просто по телефону, без личного посещения врача. Никто не пришёл. Позвонила какая-то дама из поликлиники и завуалированным текстом сказала, что надейтесь сами на себя, лечитесь сами, если что-то нужно, то звоните и добивайтесь сами. И пожелала в конце здоровья, рассказывает подписчик TagilCity.ru Артем. Жительница Вагонки Мария Овечкина рассказывает, что ее муж заболел 14 ноября, у него был положительный результат анализа на коронавирус. Семья самоизолировалась, женщина выходила из дома только в вечернее время в маске и перчатках, чтобы вынести мусор. 28 ноября тагильчанке почувствовала симптомы коронавируса, в том числе поднялась температура до 38,6 градуса. В поликлинике ей сообщили, что мазок дома брать не будут, для этого нужно прийти на прием лично. При этом надо дождаться, когда спадет температура на пятый-шестой день, а если станет хуже, то можно вызвать скорую помощь. Я объяснила, что у меня трехмесячный ребенок и я не могу позволить себе свалиться. Она говорит: «Вы же сидите сейчас, со мной разговариваете, а у вас 38,4, значит вам не плохо»,возмущается Мария. Photo: 1MediaInvest Врач, который пришел на первый вызов, утверждал, что у женщины не коронавирус. Поэтому Мария отправилась в платную клинику, чтобы сдать мазок самостоятельно, а также прошла КТ. Через два дня тагильчанка получила положительный анализ на коронавирус, а томография показала пневмонию. За два теста и две КТ семья заплатила 8,5 тысячи рублей. Уже 7 декабря женщина госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Дефицит и цены Пациенты, которым назначено амбулаторное лечение, говорят о сложностях с приобретением выписанных препаратов. Редакция TagilCity.ru изучила сайты трех аптек, чтобы разобраться с наличием и ценами на лекарства, которые чаще всего назначают больным коронавирусом. Цены на некоторые препараты, которые были в наличии, колебались с разницей в несколько раз. В частности, за 1 капсулу «Рибавирина» (200 мг) от разных производителей в этих аптеках предлагается заплатить от 4,33 рубля до 16,86 рубля. Аналогична ситуация с антибиотиками. Так, «Сумамед» можно приобрести от 62 до 217 рублей за 1 капсулу. Капсулы «Арбидола» можно было заказать только на сайте «Еаптека», на двух других сервисах препарата в наличии нет. «Левофлоксацин» тоже оказался в наличии только на одном из трех сайтов. Photo: 1MediaInvest Сразу несколько препаратов, популярных при лечении COVID-19) на момент подготовки публикации мы не смогли найти на изучаемых сайтах (аптека «Живика», «Еаптека», «Аптека.ру»): «Калетра» (лопинавир+ритонавир),

«Лопинавир»,

«Ремдесивир»,

«Коронавир»,

«Авифавир»,

«Гриппферон»,

«Альтевир». Не лучше обстоит ситуация и в обычных аптеках Нижнего Тагила: зачастую приобрести полный набор лекарств, выписанных больному коронавирусом, можно только после посещения нескольких аптечных пунктов. Один Бог знает, что я перенесла, когда, бегая от одной аптеки к другой, не могла найти лекарства! Там только руками разводили, видя мой рецепт. Цены растут, как грибы, несмотря на распоряжение нашего президента. Витамин D в аптеке Эвалар за три дня подскочил на 104 рубля, мне объяснили это спросом, так как в масляной форме его действительно днём с огнем не сыщешь, рассказывает TagilCity.ru тагильчанка Светлана. Всего семья Светланы Чумаковой потратила на медикаменты для лечения одного больного порядка 15 тысяч рублей. Другая тагильская семья покупала препарат для лечения родственника в соседнем регионе. В Нижнем Тагиле им удалось приобрести «Короновир» за 7 тысяч рублей, позже из Челябинска знакомые им привезли аналог «Арепливир» за 5 тысяч рублей. Photo: 1MediaInvest Бесплатные лекарства положены не всем Истории от тагильчан, связанные с отсутствием бесплатных лекарств, зачастую относятся к периоду, когда в регионе еще не было препаратов для бесплатной выдачи пациентам. Заболела за 2 недели до родов, мазок на ковид взяли, результат сказали практически через месяц после взятия мазка (положительный). Уже и вылечиться успела, и родить. Поэтому ни о каких бесплатных лекарствах даже речи нет. Думала, что с беременными как-то ситуация лучше, но увы и ах, пожаловалась тагильчанка Алена. Препараты для выдачи амбулаторным больным в медучреждениях Нижнего Тагила появились в конце ноября. В поликлинику на Вагонке поступили и уже вторую неделю выдаются бесплатные для пациентов лекарства для лечения COVID-2019, сообщает главный врач Городской больницы № 1 Александр Павловских. Препараты приобретены Свердловским Минздравом на средства из Федерального бюджета. Препараты выдаются амбулаторным пациентам не только с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-2019, но и с подозрением на коронавирусную инфекцию, то есть при наличии характерных для нее симптомов, говорит Александр Павловских. Сейчас в Нижнем Тагиле для назначения бесплатных лекарств от коронавируса врачу необходимо провести осмотр пациента и подобрать необходимую схему лечения. Препараты и их объемы назначают, исходя из состояния пациента и тяжести его заболевания. Получить бесплатные лекарства от COVID-19 в Нижнем Тагиле можно на первом приеме у врача. Если врач посещал пациента на дому, должна быть организована доставка лекарств на дом бригадой неотложной помощи, сотрудниками поликлиники или волонтерами, также лекарства по рецепту могут забрать родственники или социальные работники. К маме (84 года) пришёл врач из ГП № 3 и дал бесплатно «Ксарелто», «Кларитромицин». У неё двусторонняя пневмония и COVID-19, рассказала TagilCity.ru Елена. Также тагильчане сообщают о получении бесплатных препаратов «Короновир», «Гидроксихлорохин», «Дексаметазон», «Гриппферон» и других. Собеседница редакции TagilCity.ru Мария Овечкина, которая не сразу добилась лечения от коронавируса, получила часть бесплатных препаратов, но самый дорогой — «Фавипиравир» — ей все равно пришлось покупать на свои деньги за 5600 рублей за упаковку, а для лечения таких требуется три штуки. Перечень препаратов для бесплатного отпуска пациентам строго регламентирован Минздравом РФ, дополнительные лекарства, которые нужны для облегчения других симптомов заболевания, необходимо приобретать за личные средства, сообщила TagilCity.ru заведующая поликлиникой на Вагонке Марианна Дурова.

