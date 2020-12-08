Лекарства от коронавируса в Нижнем Тагиле: ждать бесплатные или покупать?

Жительница Вагонки Мария Овечкина рассказывает, что ее муж заболел 14 ноября, у него был положительный результат анализа на коронавирус. Семья самоизолировалась, женщина выходила из дома только в вечернее время в маске и перчатках, чтобы вынести мусор. 28 ноября тагильчанке почувствовала симптомы коронавируса, в том числе поднялась температура до 38,6 градуса. В поликлинике ей сообщили, что мазок дома брать не будут, для этого нужно прийти на прием лично. При этом надо дождаться, когда спадет температура на пятый-шестой день, а если станет хуже, то можно вызвать скорую помощь.