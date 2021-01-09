В Свердловской области за сутки увеличилось число тяжело больных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания было выявлено в Екатеринбурге, там заболел 151 человек, в Нижнем Тагиле — 11. Также инфицирование зарегистрировали у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Бисерти, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Талицкого и Тугулымского городских округов.