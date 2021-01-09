В Свердловской области за сутки увеличилось число тяжело больных коронавирусом

В Свердловской области за сутки увеличилось число тяжело больных коронавирусом

Сегодня, 14:55Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 385 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области увеличилось число тяжело больных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания было выявлено в Екатеринбурге, там заболел 151 человек, в Нижнем Тагиле — 11. Также инфицирование зарегистрировали у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Бисерти, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Талицкого и Тугулымского городских округов.

За время пандемии COVID-19 выявлен у 62 129 свердловчан.

544 пациента находятся в тяжелом состоянии, 315 лежат в реанимации, 223 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки зафиксировано 23 309 случаев заболевания в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 4 900, Санкт-Петербурге — 3 006, а также Московской области — 1 184. С начала пандемии зарегистрировано 3 379 103 случая инфицирования.

На Среднем Урале количество выздоровевших от коронавируса приближается к 55 тысячам человек

За сутки в Свердловской области из больниц выписали 389 человек, всего с начала пандемии выздоровели 54 514 пациентов.

По России за все время зафиксировано 2 754 809 случаев выздоровления, из них 23 680 человек выписано за минувшие сутки. Больше всего в Москве — 7 302, Санкт-Петербурге — 1 641 и Московской области — 1 502.

По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остаются 633 425 россиян.

В Свердловской области за сутки зафиксировано 16 летальных случаев от COVID-19

Таким образом от инфекции в регионе скончались 1 665 человек.

В России с 8 по 9 января подтверждено 470 смертельных случаев. Больше всего в Москве — 74, Санкт-Петербурге — 69, а также Московской области — 23. Всего от коронавируса скончался 61 381 россиянин.

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