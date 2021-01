На Среднем Урале ожидается сильный снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

10 января в Свердловской области пойдет сильный снег. МЧС просит граждан быть осторожнее в этот период. Жителям региона рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях. Зону для парковки транспортных средств лучше выбирать подальше от деревьев. Пешеходам лучше держаться подальше от ветхих строений, высоких деревьев. Свести к минимуму переходы по и под мостами, трубами и линиями электроснабжения.

