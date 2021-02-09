В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 4,4 тысячи человек

В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 4,4 тысячи человек

Сегодня, 13:56Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 превысило 4,4 тысячи человек сообщает оперативный штаб Свердловской области.

С 8 по 9 февраля в Нижнем Тагиле зафиксировано 19 случаев COVID-19. За все время эпидемии в городе зарегистрировано 4 409 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Свердловской области за сутки выявлено 289 случаев инфицирования, за все время пандемии — 73 377 человека. 329 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 129 из них — на аппаратах ИВЛ. За сутки из больниц выписано 299 человек, общее число выписанных по выздоровлению достигло 66 144 жителей региона. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 летальных случаев, с начала пандемии от коронавируса скончалось 2 157 свердловчан.

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