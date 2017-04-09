Екатеринбуржец поехал за вербой и наткнулся на двух гадюк в черте города (ФОТО)

8 апреля житель Екатеринбурга отправился в район Калиновки, куда он ежегодно ездит для того, чтобы нарвать вербы, сообщает Е1.RU.

Но на этот раз мужчина вместо желаемого увидел двух гадюк, выползших погреться на солнышке на подсохшую траву.

Екатеринбуржец не стал их ударять палкой или убивать: встретившиеся в лесной зоне гадюки и человек посмотрели друг на друга, и после этого Евгений отправился дальше.

Заведующая террариумом зоопарка в уральской столице Дарья Змеева отметила, что в прошлом году гадюки открыли сезон в мае. В этом году были дни, когда погода была особенно теплой. Возможно, по этой причине змеи проснулись раньше.

Сотрудница советует людям, встретивших гадюк, не останавливаться, а пройти дальше: скорее всего, змеи сами не захотят общения с человеком и скроются с места встречи первыми.

Фото: Е1.RU