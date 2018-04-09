Мужчина нескольких часов умирал у стен больницы в Великом Новгороде (ВИДЕО)

По информации «Новых Известий», трагедия произошла 2 апреля. На улицу мужчина попал после того, как побывал на приёме у врача. После ухудшения самочувствия он походил около больницы, а потом сполз на землю и остался там лежать. Как можно заметить на видео, на протяжении 4 часов ни одна карета скорой помощи, проезжавшая мимо мужчины, не остановилась для того, чтобы узнать, в чём дело.