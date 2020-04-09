Мэрия Нижнего Тагила раздала управляющим компаниям дезинфицирующие средства
Администрация Нижнего Тагила раздала местным управляющим компаниям дезинфицирующие средства для обработки помещений. Как пояснили в мэрии, средства были закуплены на деньги резервного фонда и розданы всем управляющим компаниям.
По словам заместителя начальника управления ЖКХ Павла Лопатникова, было роздано порядка 95 литров высококонцентрированного вещества «Экор форте».
Оно очень сильно разбавляется — 2,5 миллилитра средства достаточно смешать с 10 литрами воды, чтобы приготовить 10 литров рабочего раствора. Это недешевое, высокоэффективное средство. Также оно безопаснее для уборщиков, чем аналоги. Представители УК были рады. Это посильная помощь,рассказал TagilCity.ru Павел Лопатников.
В пресс-службе администрации добавили, что всего на дезинфицирующие средства из фонда было потрачено порядка 2,9 миллиона рублей. Были закуплены средства, в том числе, для обработки школ и садиков, учреждений культуры и спорта.
Напомним, вчера стало известно, что в образовательных, культурных и спортивных учреждениях Нижнего Тагила в период особого режима, связанного с распространением коронавируса, проходит санобработка. Для детских садов и школ закупили 800 литров дезинфицирующего раствора. Обрабатывают также места скопления народа, подъезды и салоны трамваев.