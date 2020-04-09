Мэрия Нижнего Тагила раздала управляющим компаниям дезинфицирующие средства

По словам заместителя начальника управления ЖКХ Павла Лопатникова, было роздано порядка 95 литров высококонцентрированного вещества «Экор форте».

Оно очень сильно разбавляется — 2,5 миллилитра средства достаточно смешать с 10 литрами воды, чтобы приготовить 10 литров рабочего раствора. Это недешевое, высокоэффективное средство. Также оно безопаснее для уборщиков, чем аналоги. Представители УК были рады. Это посильная помощь,рассказал TagilCity.ru Павел Лопатников.

В пресс-службе администрации добавили, что всего на дезинфицирующие средства из фонда было потрачено порядка 2,9 миллиона рублей. Были закуплены средства, в том числе, для обработки школ и садиков, учреждений культуры и спорта.