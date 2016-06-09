В Нижнем Тагиле Ленёвский пляж признан одним из самых безопасных для купания
9 июня 2016, 18:10Здоровье и экологияПавел Щербина
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Купание всего в четырёх водоёмах Свердловской области безопасно для жизни и здоровья отдыхающих, по мнению МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне в Свердловской области были завершены традиционные проверки государственным службами мест для купания. Пляж близ санатория «Ленёвский» был отнесён к числу пригодных и безопасных для отдыха граждан, сообщает E1.ru.
В прошлом году пригодными для купания в Нижнем Тагиле считались: Ленёвское водохранилище, река Иса и Петрокаменский пруд.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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