Сердечно-сосудистые заболевания и рак стали причиной более 85% смертей в РФ в 2014 году

Об этом на общем собрании Российской академии наук (РАН) сообщил академик РАН, директор московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин.

В 2014 году в России умерли около 2 млн. человек, и 86% смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и хроническую обструктивную болезнь органов дыхания сказал А.Чучалин.

Он отметил, что, исходя их таких данных, ученым необходимо улучшать качество диагностики и лечения именно этих заболеваний.