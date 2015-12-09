Сердечно-сосудистые заболевания и рак стали причиной более 85% смертей в РФ в 2014 году
9 декабря 2015, 12:05Здоровье и экологияMaurice
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Более 85% смертей в РФ в 2014 г. произошло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а также от сахарного диабета и хронической обструктивной болезни органов дыхания.
Об этом на общем собрании Российской академии наук (РАН) сообщил академик РАН, директор московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин.
В 2014 году в России умерли около 2 млн. человек, и 86% смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и хроническую обструктивную болезнь органов дыхания сказал А.Чучалин.
Он отметил, что, исходя их таких данных, ученым необходимо улучшать качество диагностики и лечения именно этих заболеваний.
По словам А.Чучалина, в мире среди «ведущих причин смерти» сегодня также сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь головного мозга и легочные заболевания.
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