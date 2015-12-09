В Нижнем Тагиле поликлиники не обеспечивают пациентов бесплатными бахилами (ФОТО)

Вот же! Через дорогу аптека, сходи и купи, тебе 4 рубля жалко?! -- сказала журналисту TagilCity.ru женщина, стоявшая следующей в очереди в поликлинике на Вые.

Но дело тут, отнюдь, не в жадности, хотя оптовая цена бахил и составляет от 50 копеек. Дело исключительно в соблюдении буквы закона. А закон достаточно категоричен:

13.6 При проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том числе разовым гласит СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Говоря проще - бахилы должны предоставляться пациентам бесплатно в любой поликлинике Нижнего Тагила.

Соблюдается ли эта норма в Нижнем Тагиле? Далеко не везде. Так, своими бахилами вынуждены запасаться родители и дети, посещающие Детскую городскую поликлинику №1 (на Вагонке) и Детскую поликлинику №4 на Тагилстрое.

К сожалению, у нас в поликлинике бахилы не продаются и не выдаются прокомментировали в регистратуре Детской городской поликлиники №1.

Бахилы мы не выдаем, у нас нет на это финансирования объяснили редакции в Детской поликлинике №4 на Тагилстрое.

Похожая ситуация и в поликлиниках для взрослых. Журналисты TagilCity.ru посетили Городскую поликлинику №3 (на Вые), где и состоялся разговор, процитированный в начале статьи. В поликлинике действительно нет ни бесплатной выдачи бахил, ни продажи их в аптеке (внутри здания).

Вам на приём? Возьмите мои, я надеюсь быть здоровой и сюда больше не возвращаться предложила журналисту TagilCity.ru совершенно новую пару бахил участливая и оптимистичная тагильчанка.

Конечно, подобная ситуация с бахилами во многих лечебных учреждениях города. Но нужно сразу сделать оговорку о том, что закон обязывает обеспечивать бахилами пациентов, но не лиц их сопровождающих.

Многие посетители ЦГБ №1 («Больницы на горке»), обращали внимание на неудобство с бахилами. В лечебном учреждении они не продавались, а ближайшая аптека находилась на значительном удалении, что порой приводило к драмам.

Сейчас внизу установлен автомат, продающий бахилы. Закон не обязывает нас бесплатно обеспечивать бахилами посетителей больных пояснила для TagilCity.ru заместитель главного врача по медицинской части ЦГБ №1 –Чернова Ирина.

Закон есть закон, кроме того, у больницы сейчас есть другие проблемы, для решения которых необходимо финансирование, ведь будущие матери Нижнего Тагила все ещё вынуждены лежать в разрушающейся больнице без минимальных удобств.

Но не всё так плохо. Есть в Нижнем Тагиле медицинские учреждения, соблюдающие требования санитарного законодательства по обеспечению пациентов бахилами.

В нашей поликлинике бахилы выдаются бесплатно в гардеробе всем, кто пришёл на приём рассказали журналисту TagilCity.ru в регистратуре Городской поликлиники №4 (ГГМ и Красный камень).

Точно также на Вагонке в Стоматологической поликлинике №2.

Видимо, бесплатные бахилы в гардеробе являются утешительным бонусом за стояние на морозе в очереди за талонами с 6 утра едко прокомментировала для TagilCity.ru пациентка Алёна.

Любезно предоставляются бахилы и пришедшим на приём в Детскую Городскую больницу №3 на ул. Черных, 28.

Получается, что одни лечебные учреждения за свой счёт обеспечивают чистоту в своих коридорах и кабинетах, другие – не считают нужным этого делать.

Возникает вопрос: куда направляются средства, предусмотренные для обувания пациентов в бахилы?

Дополнительную актуальность вопросу придаёт тот факт, что в Свердловской области имеются прецеденты, когда обеспечить пациентов бахилами от лечебных учреждений требовала прокуратура.

Так, недавно в Верхней Пышме прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на городскую больницу обеспечивать бахилами каждого пациента в отделениях взрослой и детской поликлиник.

В данный момент неизвестно, станут ли руководители медицинских учреждений Нижнего Тагила дожидаться принятия мер по принуждению или начнут соблюдать законодательство добровольно, портал TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.