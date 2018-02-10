Кишечная инфекция обнаружена ещё у девяти школьников Екатеринбурга

Известно, что в течение учебной недели за помощью к врачам обратились девять учеников 1-го, 2-го и 4-го классов. У детей были характерные для кишечной инфекции симптомы: рвота, острая боль в животе, общая слабость и повышенная температура.

Из-за произошедшего в школе был объявлен карантин. От учёбы дети освобождены на неделю – до 15 февраля.

Что касается ответственного предприятия, то было установлено, что организацией питания в учебном заведении занимается ЕМУП «Золушка». Именно эта фирма работает в других школах города, где также были зафиксированы случаи заболевания кишечной инфекцией. Ранее следователи инициировали проверку в данном учреждении: работа началась с обысков и изучения документации. Было возбуждено уголовное дело. Ситуацией заинтересовались в Москве.

Известно, что в екатеринбургских школах №64 и №74, где было зафиксировано массовое отравление, организацией питания также занимается «Золушка». Кроме того, одна из сотрудниц пищеблока была замечена за расфасовкой еды по тарелкам без перчаток. Помимо прочего, главный бухгалтер фирмы подозревается в мошенничестве: она путём обмана похитила денежные средства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, сообщили в СУ СК России по региону.