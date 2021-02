На Урале второй день выявляется менее 300 случаев заражения COVID-19 за сутки

В Свердловской области за сутки выявлено 287 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области второй день подряд зафиксировано менее 300 случаев заболевания COVID-19 За сутки больше всего случаев инфицирования выявлено в Екатеринбурге — 166 человек. Также случаи коронавируса зафиксированы у жителей Арамильского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Талицкого городского округа. С начала пандемии в Свердловской области выявлено 73 664 случая COVID-19. 311 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 204 их них лежат в реанимации, 134 — на аппаратах ИВЛ. В России за сутки зафиксировано 14 494 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего случаев выявлено в Москве — 1 441, Санкт-Петербурге — 1 169 и Московской области — 650. С начала эпидемии выявлено 4 012 710 случаев заболевания. На Среднем Урале растет общее количество выздоровевших от коронавируса пациентов За минувшие сутки из больниц выписано 296 свердловчан, с начала пандемии выздоровело от COVID-19 66 440 жителей региона. В России из медучреждений за время пандемии выписан 3 516 461 человек, из них 22 575 за минувшие сутки. Больше всего пациентов выписано в Москве — 3 633, Санкт-Петербурге — 3 589 и Московской области — 907. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 14 случаев смерти от коронавируса За все время в регионе от инфекции скончался 2 171 пациент. По России за сутки от коронавируса умерло 536 человек, больше всего умерших в Москве — 68, Санкт-Петербурге — 54 и Московской области — 35. Всего от коронавируса с начала пандемии скончалось 78 134 пациента.

