В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Общее число заболевших тагильчан с начала пандемии составило 4 425 человек. В Свердловской области за сутки зафиксировано 287 случаев инфицирования, за все время выявлено 73 664 заболевших. 311 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 134 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки по выздоровлению выписали 296 человек, общее количество выздоровевших — 66 440 свердловчан. Всего от инфекции скончалось 2 171 жителей региона, из них 17 за последние 24 часа.

