Новый заместитель главного врача ЦГБ № 1 назначен в Нижнем Тагиле

Анатолий Владимирович уже 17 лет работает в медицинском учреждение и хорошо знаком со всем коллективом больницы. Ранее он занимал должность травматолога-ортопеда в травматологическом отделении. Новый замглавврача более десяти лет преподает в Нижнетагильском филиале «Свердловского областного медицинского колледжа», имеет два сертификата и высшую квалификационную категорию.
Предыдущий заместитель главного врача ЦГБ № 1 по лечебной части Денис Волков покинул свой пост в связи с повышением — он займет должность исполняющего обязанности главного врача лечебного учреждения города Невьянска, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1.