Новый заместитель главного врача ЦГБ № 1 назначен в Нижнем Тагиле

Новый заместитель главного врача ЦГБ № 1 назначен в Нижнем Тагиле
Новый заместитель главного врача ЦГБ № 1 назначен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:17Здоровье и экологияФото: Pixabay
Новым заместителем главного врача тагильской центральной городской больницы № 1 по лечебной части стал Анатолий Бовыкин.

Анатолий Владимирович уже 17 лет работает в медицинском учреждение и хорошо знаком со всем коллективом больницы. Ранее он занимал должность травматолога-ортопеда в травматологическом отделении. Новый замглавврача более десяти лет преподает в Нижнетагильском филиале «Свердловского областного медицинского колледжа», имеет два сертификата и высшую квалификационную категорию.

Предыдущий заместитель главного врача ЦГБ № 1 по лечебной части Денис Волков покинул свой пост в связи с повышением — он займет должность исполняющего обязанности главного врача лечебного учреждения города Невьянска, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1.

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