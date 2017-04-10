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Деревья Нижнего Тагила будут избавлены от поросли и приведены в надлежащий вид до Дня города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Деревья Нижнего Тагила будут избавлены от поросли и приведены в надлежащий вид до Дня города

10 апреля 2017, 15:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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