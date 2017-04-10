Деревья Нижнего Тагила будут избавлены от поросли и приведены в надлежащий вид до Дня города

Давайте деревья подрежем, как полагается, поросль от корней… Кто-то может сказать, что чем больше хлорофилла, тем лучше, но смотрится очень не красиво. Потом, может, и найдем время подпилить, ко Дню города, как было в добрые, старые советские времена. Я прошу обратить на это внимание. Деревья по-другому смотрятся – приятнее, красивее и мусора меньше рекомендовал Сергей Носов подчинённым.