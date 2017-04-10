Деревья Нижнего Тагила будут избавлены от поросли и приведены в надлежащий вид до Дня города
10 апреля 2017, 15:30Здоровье и экологияПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С инициативой придать зелёным насаждениям Нижнего Тагила более эстетичный вид выступил глава городской администрации Сергей Носов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Необходимость очистить корни деревьев от поросли была озвучена главой города на прошедшем накануне аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила.
Давайте деревья подрежем, как полагается, поросль от корней… Кто-то может сказать, что чем больше хлорофилла, тем лучше, но смотрится очень не красиво. Потом, может, и найдем время подпилить, ко Дню города, как было в добрые, старые советские времена. Я прошу обратить на это внимание. Деревья по-другому смотрятся – приятнее, красивее и мусора меньше рекомендовал Сергей Носов подчинённым.
Напомним, осенью минувшего года старые деревья были подрезаны в парке им. Бондина Нижнего Тагила.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей