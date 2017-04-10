Гидротехнические сооружения Нижнего Тагила готовы к весеннему половодью (ФОТО)

В Нижнем Тагиле все организации, эксплуатирующие ГТС, перешли на предпаводковый режим сработки. Во избежание чрезвычайных ситуаций на территории города продолжает проводиться мониторинг работы и эксплуатации гидротехнических сооружений.

Необходимые мероприятия и сброс воды на Нижнетагильском, Нижне-Выйском, Леневском водохранилищах проводятся в полном объеме и в соответствии с графиком, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

Специалисты администрации города совместно с Центром защиты населения провели объезд данных акваторий, проверили уровень воды в водохранилищах и пришли к выводу, что он соответствует нормативным требованиям. Регламент работ соблюдается.

Среди тагильчан проводится масштабная информационная работа. Жители домов, находящихся в зоне подтопления, получили памятки с информацией о действиях в ЧС и мерах по снижению негативных последствий весеннего половодья.

Специалисты спасательных служб регулярно проводят рейды, выставляют аншлаги о запрете выхода на лед в связи с установившейся на Урале плюсовой температуре.