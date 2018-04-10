Аптека в Артёмовском наказана за отсутствие в продаже важных лекарств

Речь идёт о «Центральной районной аптеке №198». В ходе проверки было обнаружено, что в продаже нет дротаверина, умифеновира, тетрациклина и других жизненно необходимых лекарств.

Помимо этого большая часть подобных препаратов имеется в единственном экземпляре, что является лишь формальным выполнением федерального законодательства. По сути, аптека не могла обеспечить спрос на лекарства у населения города, уверяют в прокуратуре региона.

По факту проверки городская прокуратура направила руководству аптеки и в комитет городского имущества представление с требованием об устранении нарушений. Кроме этого, в отношении конкретной аптеки было возбуждено административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями.