Бизнесмены Нижнего Тагила засадили саженцами Аллею предпринимателей (ФОТО)

Традиция каждый май высаживать Аллею предпринимателей зародилась 6 лет назад.

Чтобы озеленить и облагородить улицы Нижнего Тагила, на набережную пруда вышли бизнесмены города, работники администрации и члены совета по развитию малого и среднего предпринимательства. За один день они посадили на аллее 15 берез и более трех сотен кустарников.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

В администрации заявляют, что город активно готовиться ко Дню российского предпринимателя и проводит ряд мероприятий. Например, 19 и 26 мая в Центре консультаций и согласований бизнес-эксперты проведут приемы предпринимателей и тагильчан, которые хотят открыть свое дело. Кроме того, бизнесмены обсудят за круглым столом вопросы доступности ресурсов для малого и среднего бизнеса в нынешних условиях.

Наконец, предприниматели города встретятся на уже ставших традиционными соревнованиях по боулингу.