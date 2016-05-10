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В новой поликлинике в Нижнем Тагиле: «первоочередным правом бесплатной медицинской помощи будут пользоваться работники УВЗ»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В новой поликлинике в Нижнем Тагиле: «первоочередным правом бесплатной медицинской помощи будут пользоваться работники УВЗ»

10 мая 2016, 10:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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