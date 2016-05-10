В новой поликлинике в Нижнем Тагиле: «первоочередным правом бесплатной медицинской помощи будут пользоваться работники УВЗ»

Новая поликлиника в Дзержинском районе Нижнего Тагила – объект, сдачи которого ждут не только многие пациенты, но и некоторые медики.

TagilCity.ru прежде всего интересовало то, будет ли в новой поликлинике оказываться бесплатная медицинская помощь всем жителям Нижнего Тагила или на такую помощь могут рассчитывать только сотрудники УВЗ.

В медицинском центре планируется оказание как бесплатных медицинских услуг в рамках системы ОМС, так и платных медицинских услуг рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе по связям с общественностью АО «НПК «Уралвагонзавод».

Оказание бесплатной медицинской помощи тагильчанам будет урегулировано Комиссией по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Медицинские услуги в медицинском центре будут предоставляться бесплатно для жителей города Нижний Тагил при достаточном количестве выданных объемов бесплатной медицинской помощи, утвержденных Комиссией по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Первоочередным правом бесплатной медицинской помощи будут пользоваться работники УВЗ добавили в пресс-службе УВЗ.

Касательно того, как будет решаться кадровый вопрос в ещё не открытой поликлинике, на предприятии рассказали следующее:

Необходимое количество специалистов рассчитано в соответствии с объемами оказываемой медицинской помощи. В настоящее время специалистом по подбору персонала ведется работа по сбору резюме от врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, в том числе из других регионов РФ. Медицинские работники могут направлять свои резюме на адрес электронной почты rabotauvz@mail.ru.

TagilCity.ru напоминает о том, что «Уралвагонзавод» уже освоил более миллиарда рублей при возведении новой поликлиники. На предприятии надеются сдать объект в эксплуатацию до конца этого года.