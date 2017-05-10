Медицинский центр нижнетагильского предприятия УВЗ начнет свою работу в 2018 году (ФОТО)
10 мая 2017, 18:45Здоровье и экология
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Директор медицинского центра УВЗ Вячеслав Назаров заявил, что в Нижнем Тагиле возобновляется строительство медицинского учреждения, которое было заморожено почти на два года. К концу 2017 года запланировано открытие медицинского центра.
Назаров объяснил, что подрядчиками в строительстве данного проекта были представители турецкой компании. Из-за санкций, действующих между Турцией и Россией с 2015 года, строительство пришлось приостановить.
Сейчас появилась возможность возобновить работы. Средства для этого заложены в бюджете. Платежеспособность подтверждена, поэтому планируется к концу 2017 года закончить строительство данного объекта.
Медсанчасть УВЗ тоже переедет в здание нового медицинского центра. Дополнительно к штату на работу будет принято еще 62 врача. Для них предусмотрено служебное жилье.
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Фото: «Тагильский рабочий»
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