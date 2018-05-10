Новый медицинский офис ИНВИТРО открылся в Нижнем Тагиле на ул. Фрунзе, 32 (ФОТО)

В ИНВИТРО предусмотрены не только отдельные лабораторные тесты, которые обычно назначает врач, но и комплексные программы лабораторного обследования, позволяющие за один раз получить полную информацию о состоянии здоровья пациента. В последнее время очень востребованы социально значимые исследования на наличие гепатитов (А, В, С) и ВИЧ - инфекции.

Профильные обследования, например, кардиориск, ревматологический, диабетический, онкологический риски для мужчин и женщин, ежегодное профилактическое лабораторное обследование, исследование проблем веса, пренатальный скрининг и другие позволяют подробно оценить состояние определенных систем организма, не проводя долгих часов в больницах и поликлиниках.

Кроме широкого спектра лабораторных услуг, в Медицинском Офисе ИНВИТРО доступны услуги ЭКГ и ЭКГ по Холтеру.

Результаты ИНВИТРО признаются всеми медицинскими учреждениями России, поскольку ИНВИТРО уделяет значительное внимание обеспечению качества лабораторной диагностики. Сдавая анализы, пациент может быть уверен, что исследования будут проведены на передовом оборудовании с использованием только современных материалов по единой технологии, сводящей к минимуму вероятность ошибок человеческого фактора.

Результаты пациент может получить не только лично, обратившись в медицинский офис, но и на электронную почту, узнать по телефону, либо в личном кабинете на сайте invitro.ru В ИНВИТРО гарантируется анонимность пациентов.

В медицинских офисах регулярно проводятся акции для пациентов, поскольку сотрудники ИНВИТРО ориентированы на своевременную диагностику и профилактику заболеваний. И, сегодня, в Медицинских Офисах ИНВИТРО г. Н.Тагил в честь открытия офиса по адресу ул. Фрунзе д. 32 проходит акция «Эффект бабочки» за 299 рублей! Спешите сдать анализы выгодно!

*Организатор акции ООО «ИНВИТРО-Урал» и партнеры работающие с ООО «ИНВИТРО-Урал» по сублицензии. Акция действует с 01.05.2018 по 31.05.2018 в медицинских офисах ИНВИТРО по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 32, пр-т Октябрьский 1, пр-т Строителей д.10, ул. Вагоностроителей д.12. Подробная информация об организаторах акции, порядке и сроках ее проведения указана на сайте www.invitro.ru и предоставляется по тел. 8 (3435)47-54-65.

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