Приготовление шашлыков будет запрещено в городах Чемпионата мира по футболу в России

Конкретные меры и контроль за соблюдением режима находится в компетенции муниципальных властей. В Свердловской области лесные инспекторы займутся патрулированием территорий. Если возникнут крупные пожары, то вмешается МВД, передают «Известия». Запрет касается не только лесов и парков, но и дачных участков.